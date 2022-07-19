Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolar oldu

CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-haziran döneminde 2 milyar 619 milyon 556 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi bu yılın ilk yarısında 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 17,2'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,39 artışla 2 milyar 351 milyon 710 bin dolardan 2 milyar 619 milyon 556 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl, 100'e yakın ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

- İhracatın yaklaşık yüzde 25'i Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörün, ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 650 milyon 154 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 649 milyon 491 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a yapılan bu ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 24,79'unu oluşturdu.

İkinci sırada bulunan İtalya'ya yapılan ihracat, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25,65 artışla 248 milyon 614 bin dolardan 312 milyon 396 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya ocak-haziran döneminde "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,29 arttı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 202 milyon 828 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı dönemde 294 milyon 697 bin dolara çıktı.

Dördüncü sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise 2021'in ocak-haziran döneminde 280 milyon 593 bin dolarken bu yılın aynı döneminde 263 milyon 588 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Amerika'ya ihracatta yüzde 103 artış

Beşinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103,2 artarak 107 milyon 641 bin dolardan 218 milyon 731 bin dolara çıktı.

Belçika 205 milyon 172 bin dolarla 6'ncı, Almanya 97 milyon 972 bin dolarla 7'nci, İspanya 96 milyon 546 bin dolarla 8'inci, Danimarka 47 milyon 181 bin dolarla 9'uncu, Romanya da 46 milyon 395 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

