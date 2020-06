Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı açıldı

“Fuarcılık ilgili yazılımla yılsonuna kadar 12 proje hayata geçecek”

Selçuk Üniversitesi olarak 2 ayrı yazılım geliştirdiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Bunlardan biri bugün sizlere sunduğumuz 3 boyutlu fuar tasarımı burada fuar alanları gezilecek. İkinci yazılımımız iki boyutlu olan bu yazılım daha çok bilimsel toplantılar ve kongrelerde uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere üniversitelerin tanıtımı amacıyla hazırlanmış olan bir yazılımdır. Arzu edildiği takdirde yine böylesi bir web sayfası üzerinde bununda her türlü amaç için kullanılacağını belirtmek istiyorum. Şu an bu fuarcılıkla ilgili yazılımla yılsonuna kadar 12 proje hayata geçecektir. Elde edeceğimiz başarılar bize daha da cesaret verecektir. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, inşallah hem ihracatçılarımıza hem ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlar. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Makine İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine ihracatı Türkiye’nin dünyanın geri kalanından hızlı ayrıştığı bir alan, taşıt araçlarından sonra en çok ihraç ettiğimiz ürünler makinalarımızdır. Bilimsel bütün analizler en rekabetçi olduğumuz ürünlerin de makinalarımız olduğunu gösteriyor. Bunları elektrikli makinalarımız ve elektroniğimiz izliyor. Bir başka ifadeyle sanılanın ya da bilinenin aksine Türkiye teknolojisi yüksek alanlarda yani katma değeri yüksek ürünlerde çok daha rekabetçidir. Bizler Türkiye’nin makinecileri sektörümüzün eriştiği yüksek küresel rekabetini dünyaya anlatmakla görevliyiz. İmalatçılarımızın Ar-Ge ve inovasyon alt yapılarını kurmalarına ve bu kavramı içselleştirmelerini destek vermekle mükellefiz. Fuar süreci boyunca sergiledikleri dayanışma için çözüm ortağımıza, vermiş oldukları destek için Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Selçuk Üniversitesi tarafından yerli ve milli yazılımla hazırlanan Türkiye’nin üç boyutlu ilk sanal fuarın düzenlenmesinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür ediyorum. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle hazırlanan dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan fuarımızın düzenlenmesinde büyük katkısı ve cesaretlendirmesiyle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesinin 3 yıllık bir çalışmayla kullanıma hazır hale getirdiği yerli ve milli sanal yazılım fuarını bu çok değerli bulmaktayız. Fuarımız aynı zamanda Türkiye’nin üniversite özel sektör iş birliğiyle her türlü zorluğa önceden hazır olduğunu göstermektedir. Ticaret Bakanlığımız bu güne kadar özel sektörün yurt dışına açılmasın için her türlü desteği verdi. Özellikle Covid-19 sürecinde uygulanan desteklerle firmalarımız zorlu süreci atlatmakta dünyadaki rakiplerine göre bir adım öndedir. Ülkemizin imalatta ve ihracatta tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün iş birliklerinin artması için açılan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın son derece faydalı olacağına inanıyorum. Fuara katılan tüm firma temsilcilerimize başarılar diliyorum. Fuarın sektörümüze ve temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizde gerçekleştirilen ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nda sizlerle olmakta büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin ve dünyanın pek çok dengesini değiştiren ticaretini etkileyen bu süreçte ülkeye çok farklı uygulamalar kazandırıldı. Özellikle ihracatımızı durdurmadan devam ettiğimiz bu dönemler maalesef ticaretimizi geliştirmek için yaptığımız eylemlerimiz varlığımız, ticaret heyetlerimiz etkilendi. Cumhurbaşkanımızı kararnamesiyle ve kıymetli Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da destekleriyle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla destek veren ticari heyetlerimiz ve fuarcılık farklı bir boyuta geçti. Ticaretimizi hiç kesintiye uğratmadan devam ediyoruz. Bu süreçten etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah Haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişmeler içerisindeyiz. Dünyadaki değişimi okuyarak uygun pozisyonu alma konusunda ciddi başarılarımız var. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum” dedi.