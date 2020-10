Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu sene ‘Uzak-Yakın’ temasıyla kapılarını 10’uncu kez açtı. Salgın dolayısıyla bu sene sanal ortamda gerçekleştirilen festival, 16-24 Ekim tarihleri arasında usta fotoğrafçıların toplam 166 sergisini sosyal medya üzerinden fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.

Türkiye’den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını her yıl Bursa’da buluşturan BursaFotoFest, bu sene Covid-19 sebebiyle sanal ortamda kapılarını açtı. 10’uncusu yapılan festival, ‘Uzak/Yakın’ temasıyla 16-24 Ekim tarihleri arasında sosyal medya üzerinden fotoğraf severleri usta isimlerle buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğinde BUFSAD’ın katkılarıyla hazırlanan festivale, 62’si yurtdışından, 255 yurtiçinden ve 101 tanesi de Bursa’dan olmak üzere toplam 418 sergi başvuru yaptı. Küratörlüğünü Kamil Fırat’ın yaptığı dünyanın sayılı fotoğraf festivallerinden biri olan BursaFotoFest’te, 151 eser sergileniyor. Usta fotoğrafçıların projeleriyle beraber 166 sergide 2200’den fazla fotoğrafın bulunduğu festivalde, söyleşi ve atölye çalışmaları da BursaFotoFest’in youtube sayfasında yayınlanıyor. Sergiler için web ortamında sanal bir fuar alanı tasarlanırken, www.bursaphotofest.org ta yer alan sanal sergi alanı kuşbakışı olarak gezilebiliyor.

Bu sene 10’uncusu düzenlenen ve Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali olma özelliğini taşıyan BursaFotoFest’in açılış töreni, sosyal medya üzerinden yapıldı. Programa bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, FotoFest’in artık Bursa’nın sembol değerlerinden biri haline geldiğini söyledi. Salgın sürecine rağmen festivalin devam etmesini arzuladıklarını belirten Başkan Aktaş, festivalin ilk defa sanal ortamda düzenlendiğini hatırlattı. ‘Uzak-Yakın’ temasıyla düzenlenen festivalin ilkinin 2011 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa Fotoğraf Festivalin başlatılmasına öncülük eden Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Semih Pala’yı rahmetle anıyorum. Her sene bir yabancı ülkeyi ağırlıyorduk. Bir tema beliriyorduk. Bu senede konumuz ‘Uygarlık’ olacaktı. Ancak pandemi sebebiyle planlar değişti. İstişareler sonucunda ‘Uzak-Yakın’ teması belirlendi. 18 farklı ülkeden katılım oldu. Yerli ve yabancı 270 fotoğraf sanatçısı, 166 sergide yer alan 2200’den fazla fotoğrafıyla katıldı. Dünyanın en ünlü fotoğraf ajanslarından biri olan Panos Pictures’tan Tim Dirven ‘Kaderin dönüşümü’ ve Hossein Fatemi ‘Standoff at standing rock’ çalışmalarıyla festivale zenginlik katacak. Onur konuğumuz ise foto muhabiri Ozan Sağdıç” dedi.

Türkiye’den 22 farklı şehirden fotoğrafçıların sergilerinin festivalde yer aldığını anlatan Başkan Aktaş, “Festivalin sanal ortamda yapılması bizler için de farklı bir deneyim oluyor. Temennimiz, 2021’de tekrar bir araya gelerek festivali düzenlemek. Önemli olan süreci devam ettirmekti. Fotoğraf bir kültür ve yaşam biçimidir. Festivale katkı koyan ve katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür ediyorum. Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD ile birlikte süreci bundan sonraki yıllarda da devam ettirmek için kararlıyız. 2020 FotoFest hayırlı olsun” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise, BursaFotoFest’in olağanüstü günlerin yaşandığı dönemde yapılmasında en önemli katkıyı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Alinur Aktaş’ın yaptığını belirtti. Kamil Fırat’ın gayreti ve BUFSAD’ın katkılarıyla festivalin özellikli hale geldiğini anlatan Orhan, fotoğrafın geçmişe ışık tutan ve geleceğe yol gösteren bir kültür olduğunu söyledi. Festivalin uzun yıllar devam etmesini arzuladıklarını ifade eden Orhan, BursaFotoFest’in etkisi bakımından şehrin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Fotoğraf tutkunları BursaFotoFest kapsamındaki söyleşi, sergi ve diğer programları www.bursaphotofest.org ve sosyal medya sayfalarından takip edebilecek.