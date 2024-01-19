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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu İstanbul'dan takip edildi

AA AA
19.01.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'dan izlendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu İstanbul'dan takip edildi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumdan ve Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

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