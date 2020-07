Türkiye’nin ilk ve tek buz müzesi KUDAKA desteğiyle açıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansmanı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi’nin (Güzel Sanatlar Fakültesi) yürüttüğü “Buz Yontu Atölyesi ve Buz Müzesi” projesinin açılışı yapıldı. Türkiye’nin ilk ve tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan müze 24 aylık süreçte toplam 2,5 milyon TL bedelle ve tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirildi.

Ülkemizin önemli bir kış turizm destinasyonu olan Erzurum’da Buz Müzesi Projesi ile kendi ürettiği buz malzemesini kullanarak bu malzemeyi sanatsal alana çekmek ve buzu işleyerek sanat yoluyla kent kültürünü uluslararası alana taşımak ve bir kış kenti olan Erzurum’da buzdan üretilmiş eserlerin sergilendiği modern sanatlar buz müzesiyle bölgenin tanıtımına katkı sunmak hedefleniyor.

Erzurum Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Sıfırın altında 5 derecede 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek müzenin içerisinde, 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı ve ziyaretçilerin çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı da bulunuyor.

Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve kurum amirlerinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

Müzede ilk olarak 15 Temmuzu anlatan “Maan-Ice” sergisi yapıldı. Sergide 15 Temmuz’un önemli isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Özel Harekât Dairesinin bombalanması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tankın önüne yatan vatandaş gibi direniş sembollerinin buzdan yapılan modelleri de yer alıyor.

Açılışta konuşan Rektör Çomaklı, Ata Buz müzesinin kapılarını böyle önemli bir günde açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Buzu sanata, suyu kalıcı bir esere çeviren, sanatın yanı sıra ekonominin, turizmin ve yeni nesil üniversite yaklaşımının bir göstergesi olan Ata Buz Müzesi herkese hayırlı olsun. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde verdiğimiz şehitleri hatırlamak, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için organize edilen “Maan Ice” isimli heykel sergimiz müzemizin açılış günü için özellikle seçildi. Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan ve Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde açılan Ata Buz Müzesi ile özellikle 15 Temmuz gibi hepimizin belleklerinde tam olarak donmuş kalmış olan bu vahim tarihin hatırasını hep canlı tutmak ve yaşananlardan ders çıkartarak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığı ile aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun gördük” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Tarihi günlerden birini bu yıl 4.kez anıyoruz. Ülkemiz çok vahim bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısı üzerine vatandaşlarımız dışarı çıkıp bu duruma dur demiştir. Bugün bunun anısına burada üniversitemiz bir buz müzesi açıyor. Üniversitelerimiz değişimin ve dönüşümün olduğu yerdir. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burası birçok sanata öncülük yapar” şeklinde konuştu.

Vali Okay Memiş konuşmasında Erzurum’a buz müzesinin yakıştığını belirterek, “Burayı yapan projelendiren herkesi tebrik ediyorum. Bu zamana kadar üniversitemizle hep gurur duydum. Her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da çok öncü bir üniversite burası. Erzurum’a buz müzesi yakışır zaten. Açılışın 15 Temmuz’a denk gelmesi daha anlamlı oldu” açıklamalarında bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yâd etmek ve verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.