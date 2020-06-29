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Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Kastamonu açıklarında

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Kastamonu açıklarında

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Abana ilçesi açıklarına ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin üçüncü gününde Abana'ya geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", kıyıdan yaklaşık 5 mil açıktan geçiş yaptı.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi selamlayan Fatih'in, kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Fatih'in, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmalarından ümitli olduklarını ifade eden Akgül, tamamen milli kaynaklarla bu çalışmaların gerçekleştirilecek olmasının da büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

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