Türkiye'nin karınca çeşitliği araştırılıyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Türkiye'de 2012 yılında 306 olan karınca tür sayısı, yapılan araştırmalar sonucu 370'i aştı.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kadri Kıran ile Doç. Dr. Celal Karaman, 25 yıldır yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucu 10 yeni tür karınca tespit etti.

Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz başta olmak üzere birçok yerde yaptıkları arazi çalışmaları ile Türkiye'de yaşayan karıncaların tamamını tespit etmeyi amaçlayan Kıran ve Karaman, TÜBİTAK ve üniversite destekleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Araştırmacı ekip, karınca kolonilerindeki bireylerin toprak yüzeyinden aldıkları materyalleri, metrelerce altına taşıdıkları toprağın yapısının korunmasına ve veriminin artmasına hizmet ettikleri süreci izledi.

Prof. Dr. Kıran, AA muhabirine, daha önce ulusal ve uluslararası birçok karınca araştırmalarına katıldığını ve yönettiğini ifade etti.

Türkiye'deki bütün karınca türlerinin tam bir listesini oluşturup bilim camiasına sunmayı amaçladıklarını dile getiren Kıran, "Çok farklı yaşamlara sahip karınca türlerini tespit etme şansına sahip olduk. Bunlardan en sonuncusu, bilim camiasında en ekstrem parazit olarak bilinen Teleutomyrmex cinsine ait bir türü başka bir karınca yuvası içinde tespit etmemizdi." diye konuştu.