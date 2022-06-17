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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi

17.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi

Danimarka'da görev süresi yakın zamanda sona erecek Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi İpek, Kraliçe’ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti.

İpek, görev süresi boyunca gördüğü misafirperverlikten ve Danimarka makamlarıyla iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi.

Kraliçe 2. Margrethe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.

İpek, Kraliçe'ye Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının prestij nüshasını takdim etti.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi

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Anahtar Kelimeler:
Kopenhag Danimarka

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