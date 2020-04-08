Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1582'ye ulaştığını bildirdi.

Koca, ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı.

Toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını belirten Koca, son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e, tedavi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 1582'ye ulaştığını kaydetti.

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk bulunduğuna işaret eden Koca, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesinden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardığını açıkladı.

Koca, Türkiye'nin nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülke konumunda bulunduğuna işaret etti.