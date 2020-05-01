Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 120 bin 204, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu, 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 48 bin 886'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 bin 846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1514, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." çağrısında bulundu.