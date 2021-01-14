"Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi'ndeki limanlardan geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen taşınan yük miktarı artarak 76,5 milyon tona ulaştı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, 2020 yılının salgınla mücadeleyle geçtiğini, tüm dünyada ve Türkiye'de salgının farklı boyutlarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Doğusel, salgınla mücadele kapsamında limanlarda da çeşitli önlemler alındığını aktararak, "Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, Kocaeli ve Kocaeli denizciliği gelişme göstermiştir, bu çok önemlidir." dedi.

- "Kocaeli denizciliğin başkentidir"

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının önemine değinen Doğusel, 14 organize sanayi bölgesine sahip kentin aynı zamanda ana arterlerin içinde bulunduğunu kaydetti.

Doğusel, Kocaeli'yi "denizciliğin başkenti" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Kocaeli dediğimiz zaman; kültür kenti, çok ciddi bir sanayi kenti, çok ciddi bir deniz kenti... Bunların hepsinin bir arada olduğu kent sayısı azdır. Bugün Kocaeli'ye baktığınız zaman Gölcük'teki askeri tersanelerimiz, Yalova ve Tuzla'daki gemi üretim yerlerimiz, Kocaeli'nin üretim tesislerine bağlı olarak yapılmış limancılık faaliyetleri ve gemi inşa yan sanayi sektörünün bulunması, ülkemiz için ve Kocaeli için çok önem arz etmektedir." diye konuştu.