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"Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

14.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel: - "Kocaeli, elleçleme rakamlarına göre her sene ortalama 73 milyon ton civarında bir rakama ulaşmaktadır. Biz 2020 yılında yaklaşık 76,5 milyon tona ulaştık. 2019 yılına göre bir artış var" - "(Salgın süreci) Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Kocaeli ve Kocaeli denizciliği gelişme göstermiştir"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi'ndeki limanlardan geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen taşınan yük miktarı artarak 76,5 milyon tona ulaştı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, 2020 yılının salgınla mücadeleyle geçtiğini, tüm dünyada ve Türkiye'de salgının farklı boyutlarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Doğusel, salgınla mücadele kapsamında limanlarda da çeşitli önlemler alındığını aktararak, "Bu süreçte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, Kocaeli ve Kocaeli denizciliği gelişme göstermiştir, bu çok önemlidir." dedi.

- "Kocaeli denizciliğin başkentidir"

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının önemine değinen Doğusel, 14 organize sanayi bölgesine sahip kentin aynı zamanda ana arterlerin içinde bulunduğunu kaydetti.

Doğusel, Kocaeli'yi "denizciliğin başkenti" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Kocaeli dediğimiz zaman; kültür kenti, çok ciddi bir sanayi kenti, çok ciddi bir deniz kenti... Bunların hepsinin bir arada olduğu kent sayısı azdır. Bugün Kocaeli'ye baktığınız zaman Gölcük'teki askeri tersanelerimiz, Yalova ve Tuzla'daki gemi üretim yerlerimiz, Kocaeli'nin üretim tesislerine bağlı olarak yapılmış limancılık faaliyetleri ve gemi inşa yan sanayi sektörünün bulunması, ülkemiz için ve Kocaeli için çok önem arz etmektedir." diye konuştu.

- "Kocaeli 8 bin 134 gemi misafir etti"

Kocaeli'nin Karadeniz'e çıkış kapısı olduğuna işaret eden Doğusel, kentin denizcilik sektöründeki gücünü 34 limandan aldığını vurguladı.

Doğusel, kentte limanların yanında hem Yalova hem de Tuzla'daki tersanelerle denizcilikte talep ve arz dengesinde çok ciddi hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Kocaeli'nin Kasım 2020 itibarıyla misafir ettiği gemi sayısının 8 bin 134 olduğunu dile getiren Doğusel, "Bu kasım sonu rakamlarıdır. Bu rakam, aralık ayı rakamlarının gelmesiyle daha da artacaktır. Türkiye 44 bin 424 gemi ağırlamıştır, Kocaeli'de ise bunun yaklaşık yüzde 18,3'üne tekabül eden bir sayı vardır. Kocaeli, Türkiye'nin beşte bir denizciliğini üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğusel, hem gemiler hem limanlar hem de talep dengesini oluşturan mal unsurlarının hep beraber senkronize şekilde çalışması gerektiğini belirterek, "Kocaeli bu üretim ve nakliye denizcilik kısmının hepsinin üstesinden gelmektedir ve Türkiye denizciliğine örnek olmaktadır. Misafir ettiğimiz gemilerden 2 bin 614'ü Türk bayraklı, 5 bin 520'si yabancı bayraklı." dedi.

Kocaeli'nin stratejik konumunun önemine işaret eden Doğusel, "Kentimizdeki yatırımlar da deniz ticaretimizin gelişmesine yöneliktir. Kocaeli, elleçleme rakamlarına göre her sene ortalama 73 milyon ton civarında bir rakama ulaşmaktadır. Biz 2020 yılında yaklaşık 76,5 milyon tona ulaştık. 2019 yılına göre bir artış var. Kocaeli bütün limanlarıyla beraber ön sıraya geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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