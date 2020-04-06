YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl'de üretime devam

Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl'de üretime devam

BURSA HABERLERİ  | 06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl'de üretime devam

Bursa'nın İnegöl İlçesinde mobilya üretim merkezleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle üretime devam ediyor.

Mobilya işçileri, fabrikalarda belirli bir mesafeyle eldiven ve maskeyle çalışıyor. İşçiler, öğlen yemek molasında ise bir masada 2 kişi çapraz olarak oturuyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, mobilya sektöründe işletmelerin yüzde 90'ında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ayhan, bazı işletmelerin çalışma saatlerinde değişime gittiğini vurgulayarak, devletin de desteklerini sürdüğünü anlattı.

İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili tedbirlerin had safhada olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Her çalışanın belirli bir mesafe aralığıyla, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz uyuyoruz. Daha önce aldığımız siparişlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye sektörü çalıştığı ve mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Her işletme kendine has bir şekilde çalışma yapıyor. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
Anahtar Kelimeler:
İşçi Mobilya Üretim

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Bursa Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:48
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Aslıhan Eczanesi
Yildirim
Ayşegül Eczanesi
Osmangazi
Cander Eczanesi
Osmangazi
Gençosman Eczanesi
Osmangazi
Kaplıca Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.