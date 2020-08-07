Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. " dedi. TOGG tarafından, Karakaş’ın katılımıyla Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. Karakaş, toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımın ardından Türk basınının yanı sıra dünya basını tarafından da oldukça ilgiyle takip edildiğini ve basında geniş yer aldığını aktardı. Yapılan tüketici araştırmalara ilişkin detayları paylaşan Karakaş, şunları aktardı: "Türk tüketicisinin yüzde 70’inden fazlası elektrikli araçlara geçmeye hazır. Kıyasladığımız zaman bu oran Avrupa'da ilk sıralarda. Bizim açımızdan bunun önemi şudur; içten yanan otomobillerden elektrikli araçlara dönüşümün işareti nelerdir diye baktığımızda bu tür sinyaller ön planda. Ama diğer taraftan şunu da biliyoruz gerçekten Türk tüketicisinin teknolojiye yatkınlığı, teknolojiyi kullanması ve adapte olması çok hızlı olduğu için bu sinyali biz o anlamda çok önemsiyoruz."

- "TOGG tedarikçilerinin yüzde 78'i Türkiye'den" Ayrıca bilinirlik ve genel beğeni oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını gördüklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti: "Burada önemli olan bizim Türk baharatıyla zenginleştirmiş olduğumuz kendi özgün tasarımımız, güçlü ve öz güvenli duruşumuz ön plandaydı. Ama bunun yanında yenilikçi olmamız ve bunun yanında dönüşen ve dönüştüren bir kimliğimizin de olması bu bizim beğenimizi artıran unsurlarımızdandı. Diğer taraftan marka beğeni endeksine baktığımız zaman da kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. Bu nedenle de bunun altını çizmek istedim." Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldığını bildiren Gürcan Karakaş, TOGG'un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandığını, bunların yüzde 78’inin Türkiye’den, yüzde 22’sinin ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketlerden oluştuğunu kaydetti.

- "TOGG dahil isimler üzerine çalıştık birçok alternatifle beraber TOGG'u da test ettik" Gürcan Karakaş, sunumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pandemi döneminde birçok projenin durduğunu ancak TOGG projesinin devam ettiğini dile getiren Karakaş, bu projenin 15 yıllık bir proje olduğunu ve 1-2 yıllık veya 6 aylık değişimlerin önceden hesaplandığını veya projeye dahil edildiğini söyledi. TOGG markasıyla devam edilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Karakaş, "TOGG dahil isimler üzerine çalıştık birçok alternatifle beraber TOGG'u da test ettik. Avrupa'nın hedef pazarlarında test ettik ve TOGG kelimesinin ve ifadesinin güçlü ve her dilde de benzer şekilde okunabilen ve tescilde bir sıkıntı yaratmayan ve bizim marka özümüzü de temsil eden bir marka olarak ortaya çıktı. Bu yüzden TOGG ile devam etmeye karar verdik." diye konuştu. - "(Batarya) Dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda ikna ettik" Gürcan Karakaş, batarya konusuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Batarya konusunda hem görüşmeler hem teknik detaylandırmalar devam ediyor. Bizim oradaki amacımız Türkiye'de bir şirket ile beraber bu şirket şu an tanımını yapmak doğru değil çünkü yürüyen bir süreç var bu şirket ile beraber Türkiye'ye biz bu teknolojiyi getirmek istiyoruz. Bunu yaparken önemsediğimiz bir konu var. Birincisi en son teknoloji olsun, ikincisi bizim TOGG araçlarında kullanılan teknolojiyle beraber Türkiye'den bu yatırım gerçekleştiği zaman etrafındaki ülkelere de yurt dışına da bir pazar payı olsun. Bu nedenle de teknolojinin yeni olmasını önemsiyoruz. Sadece bizim için değil aynı zamanda başkaları için de üretim yapılabilir." Batarya konusunda yerli firmalarla da görüşüldüğünü ancak ihtiyaç duyulan bataryanın Türkiye'de geliştirilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktaran Karakaş, "Bizim ihtiyacımız olan teknoloji, elektrikli araçların ihtiyacı olan teknoloji şu an Türkiye'de henüz üretilmiyor. Ve Türkiye'deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye'de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk 2 aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik."

Şu ana kadar TOGG'un iki patentinin tescil edildiğini belirten Karakaş, bunlardan birinin sürüş testlerine yönelik diğerinin de batarya ile ilgili olduğunu söyledi. - "Honda fabrikasına ilgimiz oldu" TOGG'un, Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikasının global kararla kapanacak olması nedeniyle bu fabrikaya ilgisi olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Karakaş, şunları aktardı: "Tabii ki ilgilendik burayla. Yani ülkede böyle bir değer varken, açıklanmışken de belli bir noktadan sonra kapatılacağı ilgilendik. Hatta ilgilenirken sadece Honda Türkiye ile değil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ve Honda Japonya ile beraber değerlendirdik. Ama orada geldiğimiz noktada Honda'nın stratejik öncelikleriyle ve fabrikayı kapatma tarihleriyle bizim süreçlerimiz içerisinde bir uyuşmazlık olduğu için bunu hayata geçiremedik. Ama diğer taraftan da bizim açımızdan baktığımızda oradaki değer 25 senelik bir üretim alt yapısından ziyade oradaki otomobil dünyasının otomotiv birikimiydi." - "Biz 18 ay, belki 2 sene kadar bir süre sadece kendi ülkemizde kalmayı tercih ediyoruz"

Karakaş, kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın yurt dışına ihracatta başarılı olamayacağını düşündüklerini dile getirdi. Bu nedenle önce ülke içinde kalmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Biz 2 nedenle biz 18 ay, belki 2 sene kadar bir süre sadece kendi ülkemizde kalmayı tercih ediyoruz. Birinci sebebi dediğim gibi ülkedeki sebebi ama ikinci sebebi de biz sıfırdan tamamıyla yeni bir şirket kuruyoruz. Bu süreçlerin oturması ve sistemlerin oturması da otomobille beraber zaman alacaktır. Dolayısıyla ihracata kalkıştığımız anda bizim ilk hedefimiz Avrupa pazarı olacaktır. Avrupa'da sadece bir ülkeye değil birden fazla ülkeye gitme hedefimiz var başlangıçta. İlk gideceğimiz ülkelerin başında Almanya, Fransa hatta İtalya var diyebilirim. Bunun da stratejik detaylandırmasını önümüzdeki aylarda sonuçlandıracağız." dedi. - "Pandemiye karşı yeni teknolojik gelişmeleri yansıtacağız" Karakaş, "Üretilecek araçlarda pandemiye karşı yeni teknoloji ve donanımlar eklenip eklenmeyeceği" yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: