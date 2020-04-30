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Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini ABD'ye ulaştıran ilk uçak Ankara'ya döndü

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini ABD'ye ulaştıran ilk uçak Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini ABD'ye ulaştıran ilk uçağın Ankara'ya döndüğünü bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşan tıbbi malzemelerin ilk grubunu taşıyan uçağın, 28 Nisan saat 10.00'da Ankara'dan yola çıktığı ve ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde ABD'li yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazdığı mektubun da Washington'a ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak ve personelin, yaklaşık 55 saat süren görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kovid-19 Milli Savunma Bakanlığı Tıbbi yardım yeni tip koronavirüs

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