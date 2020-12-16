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Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kayıtlı unsurları 19'a ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 16.12.2020 20:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, "Minyatür Sanatı Adaylık Dosyamızın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Kaydedilmesi" hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan, İran ve Özbekistan ile sunduğu "Minyatür Sanatı" adlı çok uluslu dosyanın, 14-19 Aralık'ta sanal olarak düzenlenen 15. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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