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Türkiye’nin uzay yolculuğu başladı: İstanbullular Taksim Meydanı’nda canlı izledi

İHA İHA
19.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin uzay yolculuğu Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı SpaceX’e ait uzay aracının Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatılması ile başladı.

Türkiye’nin uzay yolculuğu başladı: İstanbullular Taksim Meydanı’nda canlı izledi

Taksim Meydanı’na kurulan dev ekranda fırlatma canlı olarak yayınlanırken İstanbullular da geri sayım eşliğinde canlı yayını izlediler.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Günlerdir beklenen fırlatmayı izlemek isteyen vatandaşlar için ise Taksim Meydanı’na dev ekran kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın meydana kurduğu dome çadır adı verilen kubbeli planetaryumun önünde fırlatmayı izlemek için bekleyenler fırlatma saatine kadar temel eğitimleri de izledi. Saatler 00.49’u gösterdiğinde ise heyecanlı kalabalık da son saniyelerde geri sayıma eşlik etti.

Fırlatmayı izleyen coşkulu kalabalıktan Mehmet Hasan Tokgöz duygularını anlattı,

"Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum ve kendisiyle bütün Türk milleti adına gurur duyuyoruz. Türkiye’mizi temsil edecek. Dilerim ki inşallah kendi araçlarımızla çıkmak nasip olur. Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir his. Hepimiz burada birleştik, onu izliyoruz. Gururla, mutlulukla ve heyecanla. Başka diyecek bir şey yok. Heyecanla o saatin gelmesini bekliyoruz. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz." dedi.

Fırlatmayı izlerken duygulanan bir kadın vatandaş ise şunları söyledi, "Ayağına taş değmesin ama benim düşüncelerim çok farklı. Aşırı gurur duyuyorum. Elim ayağım titriyor şu an. Nasıl diyeyim, ifade edecek gibi değilim. Vakit doldukça ben heyecanlanıyorum. Bunun devamı gelecek. Türkiye ile gurur duyuyorum." dedi.

Yetkin Altıntaş ise şu sözleri söyledi, "Şu anda onun Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanları adına çok gururlu olduğunu düşünüyorum. Bizim içimizdeki şu gururu kendisinin de yaşadığına inanıyorum. Gururlu bir şekilde geldik. Şu anda buradaki ekrandan izleyeceğiz. İnsanlarla beraber bu coşkuyu yaşamak istedik. Mutluyuz, gururluyuz. İlk defa bir Türk uzaya çıkıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah sağ salim gider gelirler." dedi.

Engin Tugay fırlatmayla ilgili duygularını ifade etti, "Kendi adıma çok gurur verici bir şey. Hangi görüşten olursak olalım hiç fark etmez. Sonuçta bizden birisi uzaya çıkacak. Bizim için gerçekten mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Heyecanla fırlatmayı izleyen Çağatay Aksoy,
"Bu arkadaşın ellerini değil ayaklarını öpüyorum. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk bayrağını uzaya taşıyor. Çok mutluyuz, huzurluyuz, bu güzel günleri bizlere yaşattıkları için." sözlerini sarf etti.

Muhammed Cemil Yaman ise şunları ifade etti,
"Gururluyuz. Çünkü 100 yıl boyunca böyle bir olayın ilk defa gerçekleşmesi ve bizim de bunu görmemiz çok gurur verici bir an. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Şeref Mercan fırlatmayı izledikten sonra duygularını anlattı, "Hayırlı uğurlu olsun öncelikle ülkemiz adına. Çok gurur duydum inşallah bunun devamı gelir. Her alanda bayrağımızı dalgalandımaya devam edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

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