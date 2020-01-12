TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ - Çini sanatının ödüllü ustası: Mehmet Gürsoy

Gürsoy, çiniciliğin her geçen yıl gelişme gösterdiğine işaret ederek, son dönemde Kütahya'da yapılan eserlerin daha kaliteli ve zarif olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kayıtlı olan Mehmet Gürsoy, AA muhabirine, çiniciliğin Osmanlı'dan miras kalan önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi.

UNESCO tarafından 2009 yılında kendisine Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü verildiğini hatırlatan Gürsoy, "1986 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde vazo, tabak ve pano kategorilerinde çini yarışması düzenlenmişti. Bu yarışmada uluslararası jüri üyeleri üç dalda da ödülü bana layık gördü. 2009 yılına geldiğimizde ise UNESCO beni miras taşıyıcı olarak kabul etti ve çini sanatında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan etti." diye konuştu.

- "Çini sanatının notaları lale, karanfil, gül ve sümbüllerdir"

Gürsoy, çiniciliğin ecdadın bıraktığı en güzel miraslardan olduğunu anlattı.

Bu sanatın inceliklerine değinen Gürsoy, şunları kaydetti:

"Çini bana göre bir göz musikisidir. Bu sanatın notaları da laleler, karanfiller, güller ve sümbüllerdir. Çininin diğer bir anlamı da kıymetli taşların rengini sır altına gizleme sanatıdır. Bu kıymetli taşlar ise mücevher yapımında kullanılan mercandır, zümrüttür, firuzedir, lapistir. Bunların dışında çininin üçüncü bir tarifi daha vardır: Çini, ateşin oyunudur çünkü göz nurunu dökeriz ve 950 derece ateşe veririz, bahtımıza ne çıkarsa. Türk çini sanatı bütün gönülleri fetheder."