Türkiye'nin yerli otomobili Togg Isparta'da tanıtıldı

Belediye önüne getirilen siyah renkli otomobili merakla inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg'un direksiyonuna geçen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile şehir turu attı.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, yerli ve milli otomobilin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıllardır farklı farklı otomobiller kullandığını belirten Başdeğirmen, Togg'un sürüşünün çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların çok mutlu şekilde otomobili incelediğini anlatan Başdeğirmen, "Isparta'mıza milli ve yerli aracımızın

gelmesi bambaşka güzel bir duygu. Bu başarıyı gururla izliyoruz." dedi.

Otomobilin çok güzel olduğunu belirten Başdeğirmen, "Bu imkanın bize tanınmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz, bakanlarımız, imalatı yapan çalışanlarımız ve iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arabayı gören önüne atlıyor, aracı görmek, fotoğraf çektirmek istiyor. Bir Türk olarak gururlanıyoruz. Isparta'ya ilk gelen araç olduğu için çok ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

