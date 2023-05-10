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Türkiye'nin yerli otomobili Togg yarın Selimiye Meydanı'nda tanıtılacak

10.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Edirne'de Selimiye Meydanı'nda tanıtılacak.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada yarın Selimiye Meydanı'nda sergilenmeye başlanacak yerli ve milli gurur Togg'un siyasi görüş ve ideoloji gözetmeksizin tüm Türkiye'nin gururu olduğunu belirtti.

Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda tüm dünyaya tanıtıldığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada göğsümüzü kabartan bir otomobile bizi kavuşturdu. Teknolojisinden tasarımına, her bir noktası hassaslıkla çalışılmış Togg'la duyduğumuz gurur, Togg'un Edirne'mizi ziyaretiyle bizleri bir kat daha heyecanlandırıyor. Edirne'miz bu hafta önce sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın coşkusunu yaşadı, şimdi de Togg'un Selimiye Meydanı'mızı ziyaretiyle heyecanlanıyoruz.

Ne mutlu ki, Türkiye Yüzyılı'nda böyle büyük hamleler atabilen, böyle büyük adımlarla koşan bir ülkeyiz ve her alanda olduğu gibi otomobil sanayinde de dünya devleri liginde yerimizi aldık."

İba, Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın gurur markalarından yalnızca biri olduğuna da dikkati çekti.

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