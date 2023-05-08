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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Zonguldak'ta tanıtıldı

08.05.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Zonguldak'ta tanıtımı yapıldı.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla kent turu atan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibini, belediye binası önünde vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alan, gazetecilere, kent için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnsanın konuşurken tüyleri diken diken oluyor. 27 Aralık 2019'da sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Aynı renk, aynı plaka. Bugün sürmek nasip oldu. Gerçekten konuşurken insanın boğazı düğümleniyor. Bu gurur hepimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da "Devrim" otomobilinin engellendiğini ancak daha büyük bir devrimle arabanın geldiğini ifade ederek, "Şükürler olsun gururluyuz, mutluyuz. Allah ülkemizin insanlarına daha fazla hizmet yapmayı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip eylesin." dedi.

Kent sakinlerinden Yusuf Yılmaz ise Togg'un Türk'ün gücü olduğunu dile getirerek, "Çok beğendim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah bize de nasip olur." ifadesini kullandı.

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