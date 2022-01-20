Türkiye'nin yün iplik ihracatı 42 milyon 631 bin dolara ulaştı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye, büyük bölümü halı endüstrisinde kullanılan yün iplik ihracatından geçen yıl 42 milyon 631 bin dolarlık gelir elde etti.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2020'de 85 ülkeye 31 milyon 73 bin dolarlık yün iplik ihracatı yapıldı.

Geçen yıl 87 ülkeye yün iplik ihraç eden Türkiye, ihracattan elde ettiği geliri bir önceki yıla göre yüzde 37 artırarak 42 milyon 631 bin dolara yükseltti.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 8,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 5,6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4,8 milyon dolarla ABD, 4,7 milyon dolarla Danimarka ve 2,9 milyon dolarla Norveç izledi.

- Firmalar kapasite artırdı

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine, ailesinin üç kuşaktır Manisa'da yün iplik ürettiğini, geçen yıl dış pazardaki talebi karşılamak üzere fabrikalarını 50 milyon liralık yatırımla Demirci ilçesinden Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'nin yün iplik ihracatının tamamına yakınının, biri Uşak'ta, diğeri Isparta'da öbürü de kendilerine ait olan 3 firma tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Kelem, şöyle devam etti:

"Üretim kapasitemizi artırmak ve Demirci’den çıkıp ana yollara ve gümrüğe yakın olmak için burada fabrika kurduk. Bulunduğumuz alan 33 bin dönüm, bunun 7 bin metrekaresini kapattık. Halihazırda 100 istihdam var. 1 yıl içinde 100 kişi daha istihdam edeceğiz."

Diğer firmaların da kapasite artırımına gittiğini kaydeden Kelem, "Sektörümüzde ihracat yapmanın çok büyük bir avantajı var. Sektörümüzde o kadar çok pazar çeşitliliği var ki... Şöyle bir örnek vereyim; hedef pazarlarımızdaki bir ülke yün halı üretimini azaltırsa bir diğeri artırıyor ve oraya yoğunlaşıyoruz. Bu avantajları çok iyi kullanıyoruz. Ayrıca katma değerli başka neler yapılabilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

