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Türkiye’ye okumak için gelen Afrikalı adam Müslüman oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Afrika’nın Togo eyaletinden Kayseri’ye okumak için gelen Knansoh Colani, ihtida töreni ile Müslüman oldu ve Selami ismini aldı.Kayseri’ye Afrika’nın Togo eyaletinden İnşaat Mühendisliği okumaya gelen adam, çevresindeki insanlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Afrika’nın Togo eyaletinden Kayseri’ye okumak için gelen Knansoh Colani, ihtida töreni ile Müslüman oldu ve Selami ismini aldı.
Kayseri’ye Afrika’nın Togo eyaletinden İnşaat Mühendisliği okumaya gelen adam, çevresindeki insanlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünde düzenlenen İhtida töreni ile Müslüman olan adama İl Müftüsü Şahin Güven tarafından İslam’ın ve imanın şartları anlatıldı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan 31 yaşındaki adam, ismini Selami olarak değiştirdi.
İslam’ı tanıma fırsatı bulunca Müslüman olmayı tercih ettiğini söyleyen Selami Colani,“Daha öncesinde çevremden de Müslüman olanlar vardı ama İslam’ı daha yakından tanıma şansını önceden elde edememiştim. Türkiye’ye gelince de İslam’ı daha fazla tanıma şansım oldu etrafımdaki insanlar sayesinde. Ben de bu sayede Müslüman olmayı tercih ettim” dedi.
İhtida töreninin ardından İl Müftüsü Şahin Güven, Selami Colani’ye Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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