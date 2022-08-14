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Türkiye'ye şifa bulmak için gelen turistlerin sayısı artıyor

14.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat: - "Son birkaç yılda sağlık turizminde önemli bir başarı yakaladık, sağlık altyapımızın güçlü olduğunu dünya biliyor. Ülkelerinde şifa bulamayan hastalar tedavi için artık Türkiye'ye geliyor" - "2023 sağlık turizmi gelir hedefimiz 10 milyar dolardı. Hedefimizin şu anda çok üstündeyiz, 10 milyar doları çoktan geçtik"

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir başarı yakaladığını belirterek, "2023 sağlık turizmi gelir hedefimiz 10 milyar dolardı. Hedefimizin şu anda çok üstündeyiz, 10 milyar doları çoktan geçtik." dedi.

UASTED tarafından Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Elazığ ve Diyarbakır'dan bazı derneklerin desteğiyle Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında sağlık turizmi hareketliliğini artırmak için "Türkiye Avrupa Medikal Turizmi Antalya (TEMET-2022) Fuarı" düzenlenecek.

Kundu tesisler bölgesinde 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara, 50 ülkeden 550 civarında sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren alım heyetinin katılması bekleniyor.

Fuarda, alım heyetleri ikili görüşmeler gerçekleştirecek, iş birliği protokolleri imzalayacak, kamu, üniversite ve özel hastanelerin altyapısını inceleyecek.

UASTED Başkanı Kanpolat, AA muhabirine, sağlık turizminin özellikle salgından sonra çok ciddi ivme kazandığını, dünyanın Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısını görme imkanı bulduğunu söyledi.

Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında sağlık turizmi hareketliliğini sağlamak, hizmet, tanıtım ve uluslararası iş birliğini geliştirmek için TEMET-2022'nin önemine işaret eden Kanpolat, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerine tanıtacaklarını vurguladı.

Kanpolat, Avrupa pazarının sağlık turizmindeki önemine de dikkati çekerek, "Sağlık turizmi için hedeflediğimiz ülkelerin başında AB geliyor. Bu ülkelerle de uluslararası iş birliğimizi geliştiriyoruz. Salgın döneminde sağlık altyapımızın gücünü kanıtladık. Artık Avrupa ülkelerinden de akın akın gelmeye başladılar." dedi.

- "10 milyar kişinin sağlık için seyahat ettiği bir sektör"

Sağlık turizminin dünyada yıllık getirisinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kanpolat, şunları kaydetti:

"10 milyar kişinin sağlık için seyahat ettiği bir sektör. Sağlık turizmi konuşulmaya başladığında son sıralardaydık. 2023 sağlık turizmi gelir hedefimiz 10 milyar dolardı. 2023 hedefimizin şu anda çok üstündeyiz, 10 milyar doları çoktan geçtik. Son birkaç yılda sağlık turizminde önemli bir başarı yakaladık, sağlık altyapımızın güçlü olduğunu dünya biliyor. Ülkelerinde şifa bulamayan hastalar tedavi için artık Türkiye'ye geliyor. Eskiden ünlülerin, spor camiasının yurt dışında ameliyat olduğu haberlerini duyardık, bu tersine döndü. Sağlık turizmi iki, üç yıl içinde dünya markası haline gelecektir."

Antalya ve İstanbul'un sağlıkta büyük merkezler olduğunu aktaran Kanpolat, obezite cerrahisinde çok iyi oldukları için "Türkler dünyayı zayıflatıyor" diye yurt dışında sloganların olduğunu ifade etti.

Kanpolat, estetik, diş tedavisi, saç ekimi için de çok tercih edilen Türkiye'nin, ayrıca A grubu olarak nitelendirilen kemik iliği ve organ nakli, kalp damar cerrahisi ameliyatlarında daha fazla tercih edilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Avrupa sağlık turizmi ab

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