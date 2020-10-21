YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Türkmen Dağı Frig Ekoturizm projesi hayata geçiriliyor

Türkmen Dağı Frig Ekoturizm projesi hayata geçiriliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde bulunan Türkmen Dağı’nda içerisinde bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının yer aldığı ekoturizm projesi hayata geçiriliyor.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi” ile Türkmen Dağı’nın tarihi ve doğal güzellikleri korunarak turizme kazandırılacak.Kütahya Valisi Ali Çelik, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.İncelemelerine yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olarak planlanan Söğütlüyayla Köyü’nden başlayan Vali Çelik; yürüyüş güzergâhında yer alan Lütfiye ve Güllüdere köyleri ile Gölcük Yaylası, Gölcük Göleti, Doğankaya Yangın Gözetleme Kulesi’nde incelemelerde bulundu.Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi kapsamında yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda güzergâh belirlediklerini aktaran Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Güzel bir doğa içinde yer alan güzergâhta vadiler ve tarihi mekânlar bulunuyor.

Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde bulunan Türkmen Dağı’nda içerisinde bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının yer aldığı ekoturizm projesi hayata geçiriliyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi” ile Türkmen Dağı’nın tarihi ve doğal güzellikleri korunarak turizme kazandırılacak.
Kütahya Valisi Ali Çelik, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.
İncelemelerine yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olarak planlanan Söğütlüyayla Köyü’nden başlayan Vali Çelik; yürüyüş güzergâhında yer alan Lütfiye ve Güllüdere köyleri ile Gölcük Yaylası, Gölcük Göleti, Doğankaya Yangın Gözetleme Kulesi’nde incelemelerde bulundu.
Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi kapsamında yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda güzergâh belirlediklerini aktaran Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Güzel bir doğa içinde yer alan güzergâhta vadiler ve tarihi mekânlar bulunuyor. Bu doğal güzellikler, yüzde 11’i endemik olan yaklaşık 650 bitki türünü barındırıyor. Bölgenin ekoturizme açılmasının ardından konuklarımız yaban hayatını geliştirme sahasındaki kızıl geyik ve kara akbabaları da görebilecek” dedi.

"Kütahya’ya değer katacak"
Doğankaya Vadisi’nde doğayla iç içe yürüyüş yapan Vali Çelik, projenin Kütahya için önemine dikkat çekti. Vali Çelik, “Elimizdeki değerlerin kıymetini bilip tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak için gayret ediyoruz. Günübirlik değil geleceğe yönelik kalıcı işler yapmalıyız. Türkmen Dağı Ekoturizm Projesi önemli bir fikir. Hayata geçirilmesi Kütahya’mıza değer katacaktır. Doğa ve tarihle iç içe büyüleyici bir güzelliği koruyarak turizme kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Vali Çelik, yürüyüşün ardından İncik suyu kaynağını yerinde inceleyip bilgiler aldı. İnceleme gezisi yürüyüş güzergâhının son durağı olan Ilıca’da sona erdi.
Vali Çelik’e; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Odun Dışı Şube Müdürü Cihan Köse, Geyik alanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir, Porsuk Orman İşletme Şefi Harun Yapı, ile Dr. Murat Yılmaz eşlik etti.
Projenin hayata geçirilmesiyle Söğütlüyayla’dan başlayan parkurlarla Lütfiye ve Güllüdere köyleri, Gölcük Yaylası, Doğankaya Kulesi, İnliyayla, Frig Vadisi, İnli, Fındık, Sabuncupınar ve Akpınar köyleri, Porsuk Barajı ile Ilıca Kaplıcalarına ulaşılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayalıklarda tehlikeli eğlence! Kayalıklarda tehlikeli eğlence!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:50
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Özden Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"
"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"
Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’
Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.