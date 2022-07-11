Türkmenlerin Tokat'a gelişinin 40. yılı kutlandı

Türkmenlerin Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine gelişinin 40. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkmenlerin Türkiye'ye gelişinin 40, Yeşilyurt Belediyesinin ise 50. yıl dönümünü kutladı.

Güzel bir organizasyon olduğunu belirten Bulut, katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt da Türkmenlerin ilçeye gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Yılmaz ise Türkmenlerin gelmesiyle Yeşilyurt'un ilçe olduğuna işaret ederek, bu günü kutladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan ve Ümran Gülcan konser verdi.

Daha sonra Türkmenler Mahallesi Muhtarı Rahmet Yılmaz, Milletvekili Bulut, Kaymakam Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Yılmaz'a Türkmenlere özgü hediyeler verdi.

Etkinliğe Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de katıldı.

