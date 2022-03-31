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TÜRKODER, pandemi dönemindeki popülerliğini artırarak sürdürmek istiyor

31.03.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKODER, pandemi dönemindeki popülerliğini artırarak sürdürmek istiyor

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu, ""Pandemi döneminde popüler olduk. Eskiden de popülerdik ama şimdi daha çok popüler olacağız." dedi.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini ziyaret eden Ustaoğlu, AA muhabirine, derneğin 250'ye yakın üyesiyle ülkenin her köşesinde hizmet verdiğini anlattı.

Küçük ve butik otellere ilginin hep olduğunu ancak kıymetlerinin salgın döneminde daha çok anlaşıldığını ifade eden Ustaoğlu, insanların buralarda izole şekilde daha rahat tatil yapabildiğini söyledi.

Ustaoğlu, eskiden insanların küçük ve butik otellere karşı fiyat ve beklenti konusunda tereddüt içinde kaldığına dikkati çekerek, "Çünkü 5 yıldızlı otel alışkanlığı var. 5 yıldızlı otellerde resmi ama küçük otellerde samimi bir hizmet görürsünüz. Bu yüzden hakikaten bu pandemi döneminde popüler olduk. Eskiden de popülerdik ama şimdi daha çok popüler olacağız." diye konuştu.

Üye sayılarını artırmak istediklerini dile getiren Ustaoğlu, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

- "Türkiye'nin her bölgesindeyiz"

Geleceğin turizminin küçük otellerde olduğunu dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her bölgesindeyiz. Belirli bir bölgede çalışma yapmıyoruz. İstanbul'dan tutun Çanakkale, Bozcaada, Ayvalık, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Alaçatı, Kaş, Kalkan, Antalya, Kapadokya, Tarsus, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Konya, Ankara, Safranbolu'ya kadar birçok yöremizde üyemiz var. 5 bin odası, 10 bin yatağı olan 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir kuruluşuz."

Ustaoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın turizm sezonuna etkilerine de değindi. Türkiye'ye geçen yıl 2 milyon Ukraynalı, 4,5 milyon civarında da Rus turistin geldiğini belirten Ustaoğlu, "Bu sene 9 veya 10 milyona yakın turist bekleniyordu. Tabii savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Ustaoğlu, Türkiye'nin bu yılki turizm sezonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok net bir şey söyleyemiyorum. Belki 2-3 milyon Ukraynalı veya Rus da gelebilir ama bundan daha da az olabilir, belki savaş biter. Pandemi de zaten birazcık daha şekillendi, bitmemiş ama bu sene eğer hiçbir şey olmazsa gerçekten çok başarılı bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum."

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