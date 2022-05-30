TÜRKONFED'in "Anadolu'nun Liderleri Buluşması" Antalya'da düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED), "Anadolu'nun Liderleri Buluşması" Antalya'da gerçekleştirildi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, iş insanlarının bir araya geldiği iki gün süren toplantılarda, bölgelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni dönemde Anadolu'nun sesinin daha çok duyulacağı yeni bir rota belirlediklerini kaydetti.

Anadolu'nun birikimiyle ülkenin ortak kalkınma hikayesine güç vereceklerini ve değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Sönmez, şunları ifade etti:

"Dünyanın Türkiye'ye, Türkiye'nin ise Anadolu'nun bağrında saklı olan kadim üretim ve dayanışma kültürüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Anadolu'nun kalkınma dinamiklerini, Anadolu iş insanının rekabetçilik gücünü, ortak akıl ve ortak bir vizyon çerçevesinde Türkiye hayalimize ulaşacak politika ve aksiyona dönüştüreceğiz. Hayalimizdeki Türkiye'yi sivil toplum ile inşa ederken, Anadolu'yu kalkınmanın itici gücü yapacağız. İnsanlık tarihinin en önemli değişim aşamalarından biri olan bu dönemi, yeni vizyon bakışımızda, 'dijital-yeşil ve toplumsal dönüşüm' eksenli 3D, yani 'Üçüz Dönüşüm' olarak tanımlıyoruz."

Sönmez, federasyon başkanlarının bölgelerinde "ortak akıl" toplantıları düzenleyerek, kentlerinin ileri gelen aktörleriyle sorunları ve çözümleri tespit edeceğini bildirdi.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu ise Anadolu'nun her bölgesinden gelen sivil toplum gönüllüleri olan federasyon başkanları ve üyeleriyle aynı amaca, ortak akıl ve ortak vizyona odaklandıklarını aktardı.

"Anadolu'nun Liderleri Buluşması"nda TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, "TÜRKONFED Bakış Açısından Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kapanış oturumunda ise KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "TÜRKONFED Yeni Dönem, Yeni Ufuklar Vizyon Belgesi" ışığında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

