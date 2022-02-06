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TURKOVAC aşısı Gaziantep'te uygulanmaya başlandı

06.02.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı Gaziantep'te uygulanmaya başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yerli aşı TURKOVAC'ın kentte tatbik edilmeye başlandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep’te de TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Aşı hakkı olanların randevuyla milli ve yerli aşıdan yararlanabileceğini belirten Gül, "Hastalık çok yaygın, bulaşma ihtimali çok yüksek. Aşılı olanlar hafif atlatıyor, aşısız olanlar sıkıntı yaşıyor. Lütfen sıralı aşılarınızı ihmal etmeyin." görüşüne yer verdi.

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