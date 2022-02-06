TURKOVAC aşısı Gaziantep'te uygulanmaya başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yerli aşı TURKOVAC'ın kentte tatbik edilmeye başlandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep’te de TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Aşı hakkı olanların randevuyla milli ve yerli aşıdan yararlanabileceğini belirten Gül, "Hastalık çok yaygın, bulaşma ihtimali çok yüksek. Aşılı olanlar hafif atlatıyor, aşısız olanlar sıkıntı yaşıyor. Lütfen sıralı aşılarınızı ihmal etmeyin." görüşüne yer verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz