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Türkşeker'de aday memurlara yönelik oryantasyon eğitim programı

14.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker'de aday memurlara yönelik oryantasyon eğitim programı

İSTANBUL (AA) - Türkşeker bünyesinde 2007 yılından bu yana ilk kez personel alımı yapılırken, 163 kişi aday memur olarak göreve başladı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, aday memurlara yönelik olarak, kurumu tanıma ve görev alanı ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla "Oryantasyon eğitimi" gerçekleştirildi.

Oryantasyon eğitimi kapsamında Ankara Şeker Fabrikası toplantı salonunda bir program yapıldı.

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin'in açılış konuşması ile başlayan programda genel müdürlük daire başkanlıklarının tanıtımı ve şirketin faaliyetleri ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Söz konusu programın ardından eğitim süreci tamamlandı.

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