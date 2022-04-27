TÜRKŞEKER'den Kırklareli'ndeki arıcılara indirimli 108 ton şeker desteği

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) tarafından, Kırklareli'ndeki arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları için indirimli 108 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine kamyon ile getirilen şeker çuvalları, üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, şeker dağıtımında üreticilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere indirimli şeker verildiğini belirten Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Babaeski'de 302 üreticiye dağıtım yapıldığını kaydetti.

Kırklareli'nin arıcılık faaliyeti yönünden çok verimli olduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz devletimizin vermiş olduğu dönemsel destek ve projelerle arıcılığa önem vermeye devam etmektedir. Coğrafi işaret almış meşe balı üretiminde üreticilerimiz kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için yoğun çaba harcamaktadırlar.

Besleme şekerinin bu dönemde verilmesinin nedeni, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmaktır. Bunun içinde besleme şekerinin gereksinimi oldukça önemlidir."

