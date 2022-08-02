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TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı

02.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "TürkTraktör olarak 15 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı ihracat alanında yakaladığımız rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 8 bin 254 ihracat adediyle ilk altı aylık dönemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı.

TürkTraktör, 2022 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, söz konusu dönemde 22 bin 155 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. TürkTraktör, yurt içi pazarına 13 bin 474 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 254 adede ulaştı.

İhracatta yüzde 9 artış yakalayan şirket, altı aylık rakamlar baz alındığında yeni bir rekora imza attı. TürkTraktör, yılın ilk altı ayını 959 milyon TL net karla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 14,7 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 8 milyar 881 milyon TL seviyesine yükseldi.

- New Holland pazardaki liderliğini sürdürdü

Öte yandan mayıs sonu TÜİK verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası pazardaki liderliğini sürdürürken, premium markası CASE IH ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.

- "Yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk yarısında ihracat adetlerine değinerek, bu alanda rekor kırdıklarını dile getirdi.

Özüner, "TürkTraktör olarak 15 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı ihracat alanında yakaladığımız rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısı, bu yıl içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından şirketimize verilen ödüllerle takdir edilmişti. İlk altı aylık dönemler baz alındığında bu yıl bir rekora imza attığımızı görüyoruz ve yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı vesilesiyle, tüm TürkTraktör ailesine özverili ve motivasyonlu çalışmaları için teşekkür ediyorum. 68 yıldır olduğu gibi hem Türk hem de dünya çiftçilerinin her ihtiyaçlarında yanında olup ülkemize değer yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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