TürkTraktör'den Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

KIRKLARELİ (AA) - TürkTraktör, Kırklareli'nin İnece beldesinde traktörleri tanıtmak için uygulamalı tarla günü etkinliği düzenledi.

İnece beldesinde tarlada gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, TürkTraktör bölge ve Kırklareli bayi yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Çiftçiler tanıtımı yapılan traktörler ile çeşitli tarım ekipmanlarını kullanarak test etti.

Ayrıca 1 milyonuncu üretim Case IH traktör hediyesi için çekiliş kayıtları alındı.

Vali Ekici, konuşmasında, tarım ekipmanları alanında son yıllarda büyük teknolojik gelişmeler yaşandığını söyledi.

Teknolojik tarım ekipmanlarının çiftçilik faaliyetlerini de kolaylaştırdığını anlatan Ekici, ülke olarak daha iyi ve daha güzel ekipmanlar üretmeye devam edileceğini kaydetti.

Dünyada gıda krizi yaşandığının söylendiğini aktaran Ekici, "Onun için bu makinelere ihtiyacımız var. Onun için çiftçiliği bırakmayacağız. Daha güzel ve kaliteli hayatı birlikte yaşayacağız. Traktörlerin ülkemizdeki tarımsal üretimin artırılmasına vesile olmasını, daha güzel iş makinelerinin memleketimiz tarafından üretilerek dünyanın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu da çiftçiliğin önemli olduğunu dile getirerek, "Çiftçimize güzel, hasadı bol, bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

