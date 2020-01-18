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  4. Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan’ı aramak için Tunceli’ye gitti

Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan’ı aramak için Tunceli’ye gitti

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli’de 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunmasına destek vermek için 8 kişilik ekiple Tunceli’ye gitti.5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Valilik koordinesinde aralıksız devam ediyor.

Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan’ı aramak için Tunceli’ye gitti

Kayseri merkezli Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli’de 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunmasına destek vermek için 8 kişilik ekiple Tunceli’ye gitti.
5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Valilik koordinesinde aralıksız devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas çıkan Gülistan’ın bulunması için arama çalışmalarının kapsamı genişletilirken katılan ekip sayısı da arttırıldı.

Türkuaz Tunceli’ye gitti
Kayseri’de başarılı çalışmalara imza atan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Tunceli’ye gitti. 8 kişilik ekiple Tunceli’ye doğru hareket eden gönüllü balık adamlar, Gülistan’ın bulunması için çalışma yapacak.

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