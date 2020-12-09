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Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

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Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor’a 3-0 mağlup oldu.
Ligin 3. Haftasında oynanması gerekirken Merinos takımın çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün Kayseri’de oynandı. OSB Teknik Koleji Spor Salonu’nda oynanan maçta konuk takım setlerde 16-25, 19-25 ve 22-25 üstünlük sağlayarak salondan galibiyet ile ayrıldı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmaya bugün hayatını kaybeden OSB Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Ahmet Evrenselz için açtıkları taziye pankartı ile çıktı.

Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

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