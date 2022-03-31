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Turna balığında av sezonu yarın başlayacak

31.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turna balığında av sezonu yarın başlayacak

KOCAELİ (AA) - Amatör olta balıkçılarının dört gözle beklediği turna balığı avının yarından itibaren serbest olacağı bildirildi.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince 15 Aralık'tan bu yana süren yasağın 1 Nisan itibarıyla sona ereceğini kaydetti.

Amatör balıkçıları avlanırken adet ve boy limitlerine riayet etmeleri konusunda uyaran Uztürk, "Turna balığı 40 santimetrenin üzerinde, günde en fazla 5 adet; halen avı serbest olan doğal alabalık ise 25 santimetrenin üzerinde, günlük en fazla 3 adet avlanılabilecek. Yasağa uymayanlara ise yetkili birimlerce ağır para cezaları uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Kamp kurulan ve avlanılan yerlerin temiz tutulmasını isteyen Uztürk, "Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle herkese rast gelsin." açıklamasında bulundu.

Uztürk, 14. Turna Balığı ve Tatlısu Levreği Şenliği'nin de 20-22 Mayıs'ta Kandıra Belediyesinin iş birliğiyle Ütük Göleti'nde gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verdiğimiz sürpriz eğlencelerle dolu şenliğimize, doğa dostu tüm aileleri çocuklarıyla şimdiden davet ediyoruz. Çocuklarımızın ilgi alanlarını bu tarz sportif faaliyetlere çekerek, onları telefon ve tablet başından kaldırmayı planladığımız bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Kandıra Belediyemiz ile detaylı çalışmalarımıza başladık."

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