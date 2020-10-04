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TÜRSAB Genel Merkezi’nden Aydın çıkarması

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki genel merkez ve il yöneticileriyle birlikte Aydın’a çıkarma yaparak, Vali Hüseyin Aksoy ve Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile görüştü.TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya Aydın ziyaretleri sırasında TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer ve merkezi Kuşadası’nda bulunan TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan eşlik etti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, beraberindeki genel merkez ve il yöneticileriyle birlikte Aydın’a çıkarma yaparak, Vali Hüseyin Aksoy ve Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile görüştü.
TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya Aydın ziyaretleri sırasında TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer ve merkezi Kuşadası’nda bulunan TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan eşlik etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden TÜRSAB Genel Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB’ın çalışmaları ve Kuşadası Kongre Merkezi’nin son durumuyla ilgili Vali Aksoya bilgi verdi.
TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki TÜRSAB heyeti daha sonra Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’i de ziyaret etti ve koran virüs dönemindeki turizm sektörünün durumuyla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

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