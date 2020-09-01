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TÜRSAB ve Şoförler Odasından ortak akıl ve hizmet kalitesi vurgusu

TRABZON HABERLERİ  | 01.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı H.

TÜRSAB ve Şoförler Odasından ortak akıl ve hizmet kalitesi vurgusu

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyesi Nihat Yılmaz, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta’yı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette bölgenin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizm sektörünün daha kaliteli bir kurumsal yapıya kavuşması için ortak aklın önemine vurgu yapan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı H. Volkan Kantarcı “Turizm endüstrisinin en önemli alt sektörlerinden ve öncü faktörlerinden birisi ulaşım. Turizm ulaşım ile başlar, ulaşım ile biter. Hizmet kalitemizi arttırmak ve belli standartlara ulaşmamız, bölge turizmine ciddi katkılar sağlayacaktır. İlimizde servis taşımacılığında J plaka düzenlemesinin, önümüzdeki dönemde, servis taşımacılığının yanı sıra turizm taşımacılığında hizmet kalitesinin ve standartlının artmasına katkı sağlaması konularında Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ve ekibi ile istişare halindeyiz. Kendisine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ise “Sorunların çözümü noktasında istişare kültürü önem arz etmektedir. Bu kapsamda başkanın ziyaretini önemsiyorum. Şehrimiz adına bizlere ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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