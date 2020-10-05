TÜRSAB yetkilileri Erzurum’da ağırlandı

Bölgedeki turizm değerlerinin tanıtılması ve tur programlarına bölge güzergâhlarının daha fazla dâhil edilmesinin sağlanması amacıyla tur operatörlerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle düzenlenen organizasyona Türkiye’nin çeşitli yerlerinden TÜRSAB yetkilileri katıldı. Etkinlikte şehir merkezindeki tarihi mekânlar ile Narman Peri Bacaları ve Tortum Şelalesi gibi şehrin öne çıkan turistik bölgelerinde son dönemde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları da tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında TÜRSAB Yetkilileri ile bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve yaklaşık 20 Bölge Temsil Kurulu Başkanı katıldı. Toplantıda Erzurum’un turizmde son yıllarda gelişen imkânlarına değinen Erzurum Valisi Okay Memiş Narman Peri Bacaları ve Tortum Şelalesi gibi şehrin turizm değerleri arasında önemli yer tutan birçok alanda şehirde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işbirliğiyle geliştirilen altyapı imkânlarına vurgu yaptı. Turizmin farklı türlerinde Erzurum başta olmak üzere bölgenin sahip olduğu değerler hakkında bilgi veren Memiş, seyahat acentaları ile işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanları ise Erzurum’un son yıllarda turizm altyapısı açısından gösterdiği gelişimle ilgili gözlemlerine, ilde karşılaştıkları iyi uygulama örneklerine, turizmde gelişmiş bölgelerde son yıllarda ortaya konan, Erzurum ve çevresinde de uygulanabileceği değerlendirilen yaklaşımlara, turizmin pandemi süreci ile birlikte geçirmekte olduğu değişime ve bu değişim sonrasında sektörde yapılması gereken çalışmalara ilişkin fikirlerini beyan ettiler.

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanlarına Erzurum ve çevresindeki çeşitli turizm değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyet saha gezileri ile tamamlandı.



