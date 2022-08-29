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TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya Samsun'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

29.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya Samsun'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Başkanı Firuz Bağlıkaya, Samsun'da seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, kentteki bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Uçak bileti satmanın seyahat acenteleri için tek geçim kaynağı olmadığını dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Uçak biletini tek geçim kapısı olarak gördüğümüz zaman bu işin içinden çıkamayız. Dünyanın hiçbir yerinde de çıkılmıyor zaten. Sen bu bileti kendi tatil paketine koyduğun zaman değer kazanıyor. Sadece bilet satayım...Bunu zaten herkes yapıyor. Mesele sen bunu tur paketi haline getirebiliyor musun? O önemli. O zaman bir katma değeri oluyor. Artık sadece bilet satarak para kazanılmıyor. Daha önceleri komisyon alınıyordu ama onu değiştirdiler artık hizmet bedeli alınıyor."

Bağlıkaya, pasaportta yaşanan çip sıkıntısının geçen haftadan itibaren giderilmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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