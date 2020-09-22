YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Turşu hazırlıkları başladı! Kütür kütür turşunun püf noktası ise...

Turşu hazırlıkları başladı! Kütür kütür turşunun püf noktası ise...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sofraların vazgeçilmez yiyeceği turşu, kışın yemeklere eşlik etmek üzere hazırlanmaya başlandı.

Turşu hazırlıkları başladı! Kütür kütür turşunun püf noktası ise...

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde yaşayan Havva Kaplaner, pazardan aldığı ve bahçesinde yetiştirdiği turşuluk malzemeler ile kışın ailesinin damak zevkine göre çeşitli turşular kurmaya başladı.

Her yıl düzenli olarak bu işlemi yaptıklarını söyleyen Havva Kaplaner, "Marketlerde satılan turşu yerine kendinin yaptığını tercih ediyorum. Ben şahsen soframdaki ürünleri kendim hazırlamaya gayret edip, hazır ürün almamaya dikkat ediyorum. Doğallık benim için önemli, özellikle turşuda. Lezzetli bir turşu doğal ürünlerle hazırlanmalı. O zaman gerçek turşu tadını yakalamış olursunuz. Bunda da başarılı olduğum düşünüyorum. Buzdolabımın kapağı açtığımda karşımda olan ürünlerin çoğunun kendi imalatım olduğunu görüyorum. Turşu bidonun içine koyduğum ürünlerin yüzde 70’i bahçemden. Yazın suladığım, bahçemde yetiştirdiğim sebzeler şimdi ise kışı yemeklere eşlik edecek” dedi.

Uzun yıllar şehir merkezinde yaşadığını belirten Havva Kaplaner, eşinin emekliliği ile birlikte adeta doğal yaşama döndüklerini ve insanların bu güzel mezeyi mümkün olduğunca kendi elleriyle yapmalarını çünkü tüketirken daha tatlı ve güvenli olduğunu belirtti.

TURŞU YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Turşu malzemelerinin organik ve taze olması gerekmektedir.
Cam kavanoz kullanılmalıdır.
Kaya tuzundan vazgeçmeyin.
Turşunun biraz ekşi olmasını istiyorsanız limon koyabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...Faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...
Çok kolay! Sadece 10 dakikada sofrada Çok kolay! Sadece 10 dakikada sofrada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
Murat Yıldırım ile RTÜK yöneticisinin Ramo polemiği! O şikayete isyan etti
Murat Yıldırım ile RTÜK yöneticisinin Ramo polemiği! O şikayete isyan etti
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı
Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı
İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!
İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!
İster tereyağlı ister sıvı yağlı: Sütlü un helvası tarifi
İster tereyağlı ister sıvı yağlı: Sütlü un helvası tarifi
İlginizi Çekebilir
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri
Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...
Faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Hatay’ın tescilli lezzetleri kağıt kebabı ve künefeye ilgi büyük
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.