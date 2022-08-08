Turşu ihracatının yıldızı kornişonda verim "örtü altında" artırılacak

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Turşu ihracatındaki payıyla önem taşıyan kornişonun üretim merkezlerinden İzmir'de, dönüm başına alınan ürün miktarını artırmak amacıyla denenen örtü altı üretimde ilk sonuçlar yüz güldürdü.

Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 194 bin ton kornişonun 37 bin tonla yüzde 19'u İzmir'de üretildi. İzmir bu üretim miktarıyla, Afyonkarahisar'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Turşu yapımında yoğun olarak kullanılan bu ürünün veriminin artırılması için çalışma başlatıldı.

Genellikle açık alanda nisan-ağustos aylarında yapılan üretimin hava koşullarından daha az etkilenerek uzun zamana yayılması, dönüm başına elde edilen ürün miktarının da artırılması amacıyla İzmir'in Menderes ilçesinde 500 dönümlük seraya kornişon fidesi dikildi.

Bölgede mart sonunda dikilen fidelerin büyümesiyle başlayan hasat, yoğun şekilde sürüyor. Sabah erken saatlerde seralara giren üreticiler, örtü altında 50 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen ürün topluyor. Boylarına göre sınıflandırılan kornişonlarda küçük boylu olanlar üst kalite olarak kabul ediliyor.

- "Ürünlerin tamamı ihracata yönelik"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, İzmir'in sebze üretiminde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 1 milyon 700 bin ton açık alanda, 160 bin ton örtü altında üretim olduğunu anlatan Özen, 16 bin dönümde kornişon yetiştirildiğini belirtti.

Özen, Menderes'in örtü altı üretimde önemli bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hem pazar hem de üretim randımanı anlamında ciddi bir beklenti içerisindeyiz. İyi gidiyor işler. Dönümde 10-15 ton civarında bir üretim bekliyoruz. Bu da toplamda 5 ila 7 bin 500 ton civarında bir üretim demek. Pazarlama noktasında da sözleşmeli üretimle başlamıştık. Bir firmamız yaklaşık 130 üreticimizle ürünün boyutuna ve ebadına göre kilogramı 3,5 ila 7,5 lira arasında sözleşmeli ürün alımı gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin tamamı ihracata yönelik. Özellikle Avrupa ve Türk cumhuriyetleri bölgesinde ciddi anlamda bir pazar payımız var."

Örtü altı üretimin yıl geneline yayılmasıyla turşu fabrikalarının da sadece 4 ay olan üretimlerini 12 aya çıkarabildiklerine işaret eden Özen, üründen elde edilen katma değerin de arttığını ifade etti.

Özen, "Kornişon veya herhangi bir ürünün açık alanda olmasıyla örtü altında olması arasında en az 3-5 kat fark vardır, verim anlamında. Kornişonu örtü altında yetiştirerek açık alanda dönüm başına 3-5 ton alacağımız ürünü 10-15 ton alıyoruz, üretimi 12 aya yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Üretici fiyattan memnun"

Menderes'te 3 dönümlük serada kornişon üreten Adem Kölemek, 2000 yılından bu yana kornişon yetiştirdiğini, getirisinden memnun olduğunu söyledi.

Örtü altında verimin yükseldiğini anlatan Kölemek, sözleşmeli üretim kapsamında fidelerin ürünü alacak şirket tarafından üreticiye verildiğini aktardı.

Kölemek birinci kalite kornişonun kilogramının 7,5 liraya satıldığını belirterek, "Üretici fiyattan memnun. Tüm üreticilere öneriyorum." dedi.

- Kornişon turşusuna ilgi arttı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kornişon turşusu, turşu ihracatında biberle beraber zirveyi paylaşıyor. Türkiye geçen yıl 309,1 milyon dolarlık turşu ihracatı yaptı. Bu ihracatın 137 milyon 694 bin dolarlık kısmını biber, 137 milyon 455 bin dolarlık kısmını kornişon turşusu sağladı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde de kornişon turşusuna ilgi arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 66 milyon 163 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Kornişon turşusuna en fazla ilgi Almanya'dan gösterildi. Almanya, 22 milyon 576 bin dolarlık turşu alımı ile toplam turşu getirisinin yüzde 34'ünü karşıladı.

