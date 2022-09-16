Turuncu kategorideki PKK'lı teröristin yargılanmasına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt'te bir askerin şehit edildiği olaya katıldığı, Diyarbakır'da 8 polisin yaralandığı saldırının talimatını verdiği gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Lilit" kod adlı PKK'lı terörist Hatun Dağtaş'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dağtaş, tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Dağtaş, mahkeme heyetinden savunma için süre talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Hatun Dağtaş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kocaköy ilçesi Yazıköy Mahallesi'nde 26 Ağustos 2021'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan Dağtaş tutuklanmıştı.

