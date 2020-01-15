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  4. Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tuşba Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

VAN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yaban hayvanları için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı.Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, martı ve karga gibi kanatlı hayvanların doğal ortamlarından uzaklaşmaması için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı.

Van merkez Tuşba Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yaban hayvanları için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı.
Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, martı ve karga gibi kanatlı hayvanların doğal ortamlarından uzaklaşmaması için Sıhke Göleti ve çevresine yem bıraktı. Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirli noktalara hayvan yemi bıraktıklarını kaydeden belediye yetkilileri, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple başta Sıhke Göleti olmak üzere yaban hayvan potansiyelinin yoğun olduğu ilçenin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz” dedi.
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ve yüzeyinin büyük bölümünün buz ile kaplı olduğu Sıhke Göleti’ne beraberinde bulunan ekip ile birlikte yaban hayvanları için yem bırakan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile doğada yaşayan hayvanlar için bol miktarda yem bıraktıklarını kaydetti. Bakan, “Havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle ister istemez yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. İnsan hayatına önem veren Tuşba Belediyemiz, Allah’ın yaratmış olduğu canlıları da unutmayarak onlara her zaman destek veriyor. Soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız, bu beslenme noktalarına gelerek yem ihtiyacını karşılayabiliyor” şeklinde konuştu.

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