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Tuşba Belediyesinden kaçak yapılaşmayla mücadele

27.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurulduğu günden bu yana bölgede kaçak yapılaşma ile kararlı bir şekilde mücadele eden Van’ın Tuşba Belediyesi, vatandaşların kaçak yapı konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları konusunda hazırladığı afiş, billboard ve el ilanı ile bilgilendiriyor.

Tuşba Belediyesinden kaçak yapılaşmayla mücadele

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden büyük dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceklerini söyledi. Hiçbir şeyin insan hayatında önemli olmadığını ifade eden Başkan Akman, “Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremde binlerce insanımızı kaybettik. Deprem değil, hatalı yapılan yapıların insanı öldürdüğüne burada da şahit olduk” dedi.

Kaçak inşa edilen her evin bir mezar olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Deprem riski yüksek olan bir bölgede olmamız hasebiyle siz değerli vatandaşlarımızın menfaatleri istikametinde kaçak yapıların önlenmesi için büyük mücadele vermekteyiz. Sizlerden ricamız başta kendiniz ve ailelerinizin güvenliği, şehrimizin estetiği ve daha yaşanabilir bir Tuşba için ruhsatsız yapı yapmamanızı temenni ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın kendileri ve gelecekleri için katiyen böyle bir işe girişmesinler” ifadelerini kullandı.

‘Yaşanabilir Bir Tuşba İçin Kaçak Yapılaşma İle Kararlı Mücadele’ başlığı ile binlerce el ilanı dağıtan Tuşba Belediyesi, binlerce vatandaşa da toplu mesaj gönderip, şehrin değişik yerlerine yapılan kaçak yapılaşmanın yüksek miktarda idari para cezası, yapı yıkım kararı ve yapı sahiplerine hapis cezası gibi müeyyidelerin bulunduğunu belirtti.

Başkan Akman, kaçak yapılaşmanın engellenmesi konusunda toplumun her kesiminden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.


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