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Tuşba Belediyesinden yaz tatili öncesi uçurtma şenliği

09.06.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba Belediyesi, yaz tatilinin başlamasına kısa bir süre kala öğrencilere yönelik şenlik düzenledi.

Tuşba Belediyesinden yaz tatili öncesi uçurtma şenliği

Saç tıraşı yapılan öğrenciler, uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdiler.

Ermişler Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe; öğrenciler ve öğretmeleri katıldılar. Şenlik öncesi öğrenciler Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Mobil Kuaförlük’ projesi bünyesinde mahalleye giden mobil kuaför aracına alınarak saç tıraşları yapıldı. Daha sonra öğrencilere belediye çalışanları tarafından rengârenk uçurtmalar dağıtıldı. Öğrenciler, aldıkları uçurtmaları öğretmenleri ile birlikte gökyüzünün maviliğiyle buluşturarak en yükseğe çıkması için büyük mücadele verdiler.

Kimileri uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimileri ise uçurtmasını rüzgârla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar dakikalarca gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu. Çeşitli ikramların da yapıldığı uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Etkinliği; çocuklara duyduğu sevgi ile bilinen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatlarıyla düzenlediklerini kaydeden belediye görevlileri, bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söylediler.

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