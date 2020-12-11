Tuşba Belediyesinin ‘karla mücadele ekibi’ göreve hazır

Van’ın Tuşba Belediyesinin zorlu kış mevsiminde kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için oluşturduğu karla mücadele ekip ve ekipmanı göreve hazır.

Belediyenin Kalecik Mahallesi’nde bulunan karla mücadelede kullanılacak olan araç filosunu inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik personel, ekipman ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti. Kış mevsimi boyunca kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak kar yağışı daha başlamadan önce tüm önlemlerimizi aldık. Kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için Tuşba Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz göreve hazır. Gece ve gündüz olmak üzere yeterli sayıda nöbetçi ekipler oluşturduk” dedi.

Geçen yıl zorlu geçen kış şartlarını da göz önünde bulundurarak çalışma planlarını buna göre hazırladıklarını anlatan Başkan Akman, “Kış mevsimi boyunca çalışmalarımızı; şoför, operatör ve yardımcı personellerden oluşan 32 personel, 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 5 adet beko loder, 2 adet loder, 2 adet dozer ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere toplam 24 adet araç ile ilçe sınırlarımızda bulunan 605 kilometrelik yol ağımızı kış mevsimi boyunca açık tutmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

