Tuttosport: Real Betis sezon sonunda Islam Slimani transferini bitirecek

Islam Slimani, ligin ilk devresinde gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı. Fenerbahçe'de kötü günler geçiren 30 yaşındaki satraforla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'da yayın yapan Tuttosport gazetesi, ara transfer döneminde Slimani ile ilgilenen Real Betis'in yaz döneminde transferi bitireceğini yazdı. Haberde, Betis ile Cezayirli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester'ın masaya oturacağı öne sürüldü.

İspanyol kuübünün transferi çok düşük bir bonservis bedeli ile kapamak istediği ifade edildi. Slimani bu sezon ligde yalnızca 1 gol atabildi. Islam Slimani'nin Fenerbahçe'yle kiralık anlaşması sezon sonunda, kulübü Leicester City ile sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor. (Güneş)

