tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

İddaa oyunlarının resmi adresi tuttur.com, her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne maddi destekte bulunuyor! Futbolseverler diledikleri takımlara oy vererek bu projeye katkı sağlıyor. tuttur.com'un proje için yayına aldığı amatoredestek.com sitesinden istenen ya da taraftarı olunan amatör kulüplere oy verilebiliyor. Her ayın sonunda ilk sırayı alan 7 bölge birincisi, sitenin aylık gelirinin ilan edilen miktarını almaya hak kazanıyor.

KUMBARA'DA BİRİKECEK

Yapılan her kupondan elde edilen gelir "Kumbara" bölümünde birikiyor. Tüm sporseverler de biriken yardım tutarını kumbara bölümünden anlık olarak takip edebiliyor. Böylelikle Türkiye'deki 4000'in üzerinde faal amatör futbol kulübü ek gelir şansını yakalıyor.

PROJE 12 AY SÜRECEK

Şu ana kadar amatör futbol kulüplerine yapılan en büyük destek olarak kabul edilen bu sosyal sorumluluk projesiyle amatör futbol kulüplerine önemli bir katkı yapılması planlanıyor. Amatöre Destek Projesi 12 ay boyunca devam edecek; 80'in üzerindeki amatör futbol kulübüne katkıda bulunulacak.

ŞİMDİ SÖZ TARAFTARDA

Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör futbol kulüplerini destekleyen; 18 yaşının üstünde olan, spora, futbola ve amatör ruha inanan herkes, oylama yaparak dilediği takımın kazanması için katkıda bulunabilecek. Aynı zamanda taraftarlar iddaa oynayarak kulüplere aktarılacak olan tutarın artmasını sağlayabilecek.

