SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

tuttur.com'da yapılan her kupon, amatör futbol kulüplerine maddi desteğe dönüşüyor. amatoredestek.com'da kullanıcıların oylarıyla her ay 7 bölgeden 7 amatör futbol kulübü destek almaya hak kazanıyor! Her ayın, bölge birincileri ise tuttur.com'da yapılan her iddaa kuponundan pay alıyor.

tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

İddaa oyunlarının resmi adresi tuttur.com, her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne maddi destekte bulunuyor! Futbolseverler diledikleri takımlara oy vererek bu projeye katkı sağlıyor. tuttur.com'un proje için yayına aldığı amatoredestek.com sitesinden istenen ya da taraftarı olunan amatör kulüplere oy verilebiliyor. Her ayın sonunda ilk sırayı alan 7 bölge birincisi, sitenin aylık gelirinin ilan edilen miktarını almaya hak kazanıyor.

2

KUMBARA'DA BİRİKECEK

Yapılan her kupondan elde edilen gelir "Kumbara" bölümünde birikiyor. Tüm sporseverler de biriken yardım tutarını kumbara bölümünden anlık olarak takip edebiliyor. Böylelikle Türkiye'deki 4000'in üzerinde faal amatör futbol kulübü ek gelir şansını yakalıyor.

3

PROJE 12 AY SÜRECEK

Şu ana kadar amatör futbol kulüplerine yapılan en büyük destek olarak kabul edilen bu sosyal sorumluluk projesiyle amatör futbol kulüplerine önemli bir katkı yapılması planlanıyor. Amatöre Destek Projesi 12 ay boyunca devam edecek; 80'in üzerindeki amatör futbol kulübüne katkıda bulunulacak.

ŞİMDİ SÖZ TARAFTARDA

Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör futbol kulüplerini destekleyen; 18 yaşının üstünde olan, spora, futbola ve amatör ruha inanan herkes, oylama yaparak dilediği takımın kazanması için katkıda bulunabilecek. Aynı zamanda taraftarlar iddaa oynayarak kulüplere aktarılacak olan tutarın artmasını sağlayabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Arda Turan'dan'dan alkış alan gollerArda Turan'dan'dan alkış alan goller
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Cami yıkımında 'hazine bulundu' söylentisi! Akın ettiler

Cami yıkımında 'hazine bulundu' söylentisi! Akın ettiler

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Robinho'nun yeni takımı belli oldu

Robinho'nun yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

tuttur.com'dan amatör futbol kulüplerine büyük destek

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Skandal! Ayağı kırılan futbolcu...

Tanju Çolak'tan Yılmaz Vural'a 500 bin TL'lik dava

Yılmaz Vural'a büyük şok

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

Maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.