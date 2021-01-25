Tütün ürünlerine bandrol denetimleri

Tekirdağ’da tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi için bandrol denetimi gerçekleştirildi.

Tütün ürünlerinde yasa dışı ticaretin engellenmesine yönelik çeşitli denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman ile emniyet ekipleri, yasa dışı ticarete geçit vermiyor. Tekirdağ Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tütün Mamüllerinin Yasa Dışı Ticaretinin Önlenmesi Eylem Planı kapsamında Saray Mal Müdürlüğü, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile müşterek bandrol denetimleri gerçekleştirildi.

