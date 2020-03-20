Tutunamayanlar 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar'da Yalçın Çakır sürprizi

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar'ın 11. yeni bölümü 24 Mart Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film imzalı absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın bu hafta yayınlanacak 11. bölümüne Flash TV programlarıyla tanıdığımız usta televizyon programcısı Yalçın Çakır konuk olacak.

Tutunamayanlar, yeni bölümüyle Salı akşamı TRT 1'de.

