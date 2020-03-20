MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tutunamayanlar 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar'da Yalçın Çakır sürprizi

Tutunamayanlar 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar'da Yalçın Çakır sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2020 23:43 | Son Güncelleme

Tutunamayanlar dizisinin 11. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. TRT'nin absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yeni bölümüne ünlü televizyoncu Yalçın Çakır konuk oluyor.

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar'ın 11. yeni bölümü 24 Mart Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film imzalı absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın bu hafta yayınlanacak 11. bölümüne Flash TV programlarıyla tanıdığımız usta televizyon programcısı Yalçın Çakır konuk olacak.

yalçın

Tutunamayanlar, yeni bölümüyle Salı akşamı TRT 1'de.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan şoku!Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan şoku!
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tutunamayanlar, yalçın çakır, tutunamayanlar 11. bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması: Bir odada 67 kişi çalışınca...

Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle! Müjgan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan şoku!

Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor son bölüm izle

Mucize Doktor'da Ali'den herkesi şaşırtan karar!

Afili Aşk dizisi nasıl bitti? Kerem ve Ayşe evlendi mi? Finalde neler oldu? Afili Aşk final bölümü izle

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti

Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine koronavirüs arası

Sevilen dizi için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.